The Witcher – Livestream zum zehnjährigen Bestehen angekündigt

Im Zuge der Penny Arcade Expo (PAX) West, welche vom 01.-04. September 2017 in Seattle stattfindet, will CD Projekt RED einen Livestream zum zehnjährigen Bestehen der The Witcher-Reihe veranstalten. Dieser Livestream soll einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung gewähren, von The Witcher bis zu The Witcher 3: Wild Hunt, DLCs inklusive. Moderiert wird die Sendung von Danny O’Dwyer, Mitglied des YouTube-Kanals Noclip.

Von Noclip wurde ein kurzes Vorschau-Video zum Livestream veröffentlicht. Zu sehen sind dort bereits Szenen aus der Entwicklung von The Witcher 3: Wild Hunt, etwa die Aufnahme des Soundtracks oder dem Motion-Capturing.

Der Livestream, welcher für Sonntag, den 3. September 2017 um 21:00 Uhr (MEZ) angesetzt ist, wird auf dem offiziellen Twitch-Kanal der Convention zu sehen sein.

Celebrate The Witcher with Noclip @ PAX West