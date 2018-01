This ist the Police 2 – Erster Trailer zur Fortsetzung des Polizei-Adventures am Start

Im Laufe des Jahres (2018) soll This is the Police 2 für PC/Mac, PlayStation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch auf den Markt kommen. Zeitgleich zur Ankündigung des Polizei-Adventures durch Publisher THQ Nordic ist jüngst ein Trailer veröffentlicht worden, der mit über vier Minuten Dauer recht umfangreich ausgefallen ist und diverse Szenen daraus zeigt.

This ist he Police 2 ist ein mit Strategie-Elementen angereichertes Adventure und der offizielle Nachfolger des ersten This ist the Police-Teils, der bereits 2016 erschien. Die kommende Fortsetzung führt uns nach Sharpwood. Ein heißes Pflaster, wo wir es während unserer kriminalistischen Arbeit nicht nur mit Banden und Schmugglern, sondern auch mit zwielichtigen Kollegen im eigenen Polizei-Revier zu tun bekommen.

This Is the Police 2 ‘Cold-Blooded Attitude’ Trailer