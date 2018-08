This ist the Police 2 â€“ Launch- und Soundtrack-Trailer stimmen auf erfolgten Release ein

Pünktlich zum Verkaufsstart des jüngst veröffentlichten Polizei-Abenteuers This is the Police 2, welches jetzt für PC, Mac und Linux erhältlich ist (die Ausführungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One kommen im Herbst 2018 auf den Markt) sind nun Launch- und Soundtrack-Trailer verfügbar. Das Videomaterial stimmt euch auf den Krimi-Thriller ein.

This is the Police 2 ist ein mit Strategie-Elementen angereichertes Adventure und der offizielle Nachfolger des ersten This ist he Police-Teils, der bereits 2016 erschien. Die aktuelle Fortsetzung führt uns nach Sharpwood. Ein heißes Pflaster, wo wir es während unserer kriminalistischen Arbeit nicht nur mit Banden und Schmugglern, sondern auch mit zwielichtigen Kollegen im eigenen Polizei-Revier zu tun bekommen.

This is the Police 2 betont bestimmte Spielmechaniken stärker als der Vorgänger. So muss der Spieler die jeweiligen Eigenschaften der ihm anvertrauten Polizei-Kollegen stärker berücksichtigen. Persönliche Entscheidungen haben zudem größeren Einfluss auf den Spielverlauf. Örtliche Besonderheiten müssen bedacht, Pläne entsprechend angepasst, Polizisten geschickt positioniert und im rundenbasierten Taktik-Modus so eingesetzt werden, dass Feuer-Gefechte vermieden werden. Denn: In This is the Police 2 sollen wir Verbrecher nach Möglichkeit verhaften, nicht erschießen. Dennoch können immer wieder Situationen eintreten, in denen sich Waffengewalt nicht verhindern lässt.

This Is the Police 2 – Release Trailer ‘Why Am I Here’ 4K

This Is the Police 2 – Värdelös (OST)