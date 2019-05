THQ Nordic – Piranha Bytes wurde inklusive Gothic-IP, Risen und Elex gekauft

THQ Nordic hat – wieder einmal – zugeschlagen und bekanntgegeben, dass man das Entwicklerstudio Piranha Bytes gekauft hat. Der Erwerb, welcher das Team als auch das Warenzeichen sowie die Gothic-IP einschließt, sei bereits abgeschlossen – vorbehaltlich dem Closing der Transaktion, welcher noch der Genehmigung der relevanten Gremien seitens Piranha Bytes unterliegt. Zudem habe man auch die Reche an Risen und ELEX erworben.

Laut THQ Nordic werde als neu gegründete Gesellschaft Piranha Bytes GmbH mit Sitz in Essen/Deutschland als eine 100%-tige Tochter der THQ Nordic GmbH, die ihren Sitz in Wien/Österreich haben, agieren. Piranha Bytes werde auch in Zukunft „absolute, schöpferische Gestaltungsfreiheit“ genießen und sich „voll und ganz auf die Erschaffung einzigartiger und bemerkenswerter Rollenspiele“ konzentrieren können. THQ Nordic werde als Publisher fungieren, sich um die Distribution, die Vermarktung und den allgemeinen Support kümmern.

Weiterhin erklärt THQ Nordic zur Piranha Bytes Übernahme, dass sich keine personellen Veränderungen für und bei dem Entwickler ergeben werden. Ein Standortwechsel ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Nebenbei antwortete THQ Nordic in einem spaßigen als auch informativen FAQ auf die Frage, ob es ein ELEX 2 geben werden mit „Semi-offizielles Statement: Ratet mal“. In wie weit es Remakes von Gothic und/oder Risen geben werde, bleibt abzuwarten. Die Frage wurde ebenfalls gestellt, aber man könne diese „aus heutiger Sicht nicht kommentieren“.