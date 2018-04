Through the Darkest of Times – Ein Indie-Titel, der sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt

Through the Darkest of Times ist das Debüt-Spiel der Indie-Entwickler Paintbucket Games und wird seit einem Jahr von den zwei Entwicklern Jörg Friedrich und Sebastian St. Schulz entwickelt. Beide sind seit über 15 Jahren aktiv in der Szene und haben unter anderem an Titeln wie Spec Ops: The Line, Drakensang, Albion Online oder Dreadnought mitgearbeitet. Derzeit befindet sich Through the Darkest of Times noch in einer Pre-Alpha-Phase und soll noch im Herbst 2018 für PC via Steam im Early-Access erscheinen. Im darauffolgendem Jahr soll der Titel dann fertig gestellt werden. Paintbucket wird durch das Medienboard Berlin Brandenburg gefördert und Through the Darkest of Times konnte erstmals auf der vergangenen AMAZE in Berlin bestaunt werden.

In dem Strategiespiel schlüpft ihr in die Rolle des Anführers der Widerstandtruppe, die nach der Machtergreifung Hitlers gegründet wurde. Eure Aufgabe ist es Erfolg bei eurem Widerstand zu haben, indem ihr durch verschiedene Aktionen und Aufgaben das Regime Hitlers schwächt, Verfolgten helft und neue Unterstützer dazu gewinnt. Das Spiel basiert zwar auf einer wahren Begebenheit und orientiert sich an realen Widerstandskämpfern dieser Zeit, die Charaktere in dem Spiel werden aber jedes mal neu generiert. Dadurch ist jeder neue Spieldurchgang eine neue Erfahrung, die mit neuen Herausforderungen einhergeht.

Through the Darkest of Times ist in Kapiteln aufgebaut, die jede eine historische Woche entspricht:

Kapitel 1: Machtergreifung 1933

Kapitel 2: Höhepunkt der Macht 1936

Kapitel 3: Zweite Weltkrieg 1940-1941

Kapitel 4: der Zusammenbruch 1945

In jedem Kapitel gilt es ein anderes Ziel zu erreichen, damit die Widerstands-Gruppe weiterkommt. So müsst ihr Beispielsweise nach der Machtergreifung genügend Unterstützer finden, um euren Widerstand in die Tat umsetzen zu können.

Nachfolgend könnt ihr euch durch den Ankündigungs-Trailer von Through the Darkest of Times einen ersten Eindruck verschaffen.

Through the Darkest of Times – Ankündigungs-Trailer