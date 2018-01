Tick Tock: A Tale for Two – Reveal Trailer zum Puzzle-Adventure erschienen

2018 soll Tick Tock: A Tale for Two für PC und mobile Geräte auf den Markt kommen. Zu dem Titel ist jüngst ein Video online gegangen. Der Reveal-Trailer stimmt Euch auf das kooperative Puzzle-Game ein.

Tick Tock: A Tale for Two ist das Debüt-Projekt von Other Tales Interactive, einem dänisch-schwedischen Indie-Entwickler. Das Spiel führt uns in eine magische Uhrenwelt, die sich nur gemeinsam ergründen und bewältigen lässt. Die Spieler begeben sich mittels separater Bildschirme auf die Spuren zweier geheimnisvoller Schwestern, welche von dem Gedanken getrieben sind, die Zeit zu kontrollieren. Unsere Aufgabe besteht darin, die beiden Damen davon abzuhalten und der mysteriösen Uhrenwelt zu entkommen. Zu diesem Zweck müssen wir allerlei interaktive Rätsel lösen.

Tick Tock: A Tale for Two – Reveal Trailer