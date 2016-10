Titanfall 2 – Day One Patch und Skirmish Gameplay-Videos

Titanfall 2 wird einen Day One Patch erhalten, wie Vince Zampella, Mitbegründer unc CEO von Resapwn Entertainment, auf Twitter bestätigt hat. Er erklärte, Fans und Spieler sollten, in dem Fall durchaus wortwörtlich zu verstehend, Zitat, „etwas Platz auf der Festplatte“ frei räumen, da der Titanfall 2 Day One Patch 88 Mega Byte benötigen werde. Die vermutlich weitaus größeren Updates wird Titanfall 2 nach Release erhalten, da Respawn plant unter anderem kostenlose Maps, Waffen als auch Spielmodi bereitzustellen.

Ergänzend zur Titanfall 2 Day One Patch Ankündigung sind auch zwei weitere Titanfall 2 Gameplay-Videos verfügbar, in denen der Skirmish Spielmodus gezeigt wird. Skirmish ist eine Team Deathmatch-Variante in der Spieler-vs-Spieler ohne Bots/KI-Kämpfern antreten und das Pendent zu Attrition, in der ergänzend auch Bots/KI-Kämpfern mitmischen.

Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

Northstar Destroys in Titanfall 2 Skirmish Mode

Titanfall 2 – Skirmish Gameplay! (TDM Game Mode)