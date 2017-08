Titanfall 2 – „Es hätte sich häufiger verkaufen sollen“ sagt Respawn Entertainment

Titanfall 2 hätte sich grundlegend besser verkaufen sollen sagt Respawn Entertainments CEO Vince Zampella in einem aktuellen Interview. Gleichwohl sich Titanfall 2 durchaus als Erfolg erwiesen habe, bliebt es dennoch hinter den Erwartungen zurück.

Laut Zampella haben man vermutlich deshalb weniger Einheiten verkauft, da Titanfall 2 zu einer Zeit veröffentlicht wurde, als ein Spiele-Überangebot herrschte. Zu viele Spiele seien im Herbst 2016 zeitlich bzw. kurz hintereinander erschienen.

Titanfall 2 erschien am 28. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One und damit nur unwesentlich später als Battlefield 1, das ebenfalls für die genannten Plattformen angeboten wurde, ebenso wie das kurz darauf erschienene Call of Duty: Infinite Warfare (PC, PS4, Xbox One). Beide Spiele, Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare, sind natürlich Konkurrenz für den Mech-Shooter von Respawn gewesen und haben damit auch potentiell Käufer für sich gewonnen. Käufer, die im Zweifel nicht zu Titanfall 2 gegriffen haben.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab Zampella auch zu verstehen, dass es mit der Titanfall-Franchise in jedem Fall weitergehen werde. Man arbeite bereits an etwas, was man allerdings noch nicht angekündigt habe.

Auch gab Zampella zu verstehen, dass es keinen weiteren Titanfall 2-Content mehr gebe, jetzt da die Titanfall 2 Ultimate Edition veröffentlicht wurde und in den jeweiligen Stores zum Preis von um die 40 Euro zur Verfügung steht.