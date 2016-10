Titanfall 2 – Merchandise ab morgen bei GameStop und weiteren Händlern verfügbar

Titanfall 2 erscheint offiziell am morgigen Freitag, 28. Oktober 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Passend dazu wird es, neben den bereits angekündigten Titanfall 2 Controller, auch weiteres Titanfall 2 Merchandise geben.

Wie Numskull, Hersteller von lizenzierter Bekleidungs- und Peripherieprodukten, bekanntgeben hat, wird es ebenfalls ab morgen eine Vielzahl an offiziellem Titanfall 2 Merchandise geben, welches unter anderem in den GameStop-Filialen erworben werden kann. Das Angebot umfasst Playstation 4- und Xbox One-Titanfall 2-Skins, Tassen, Schlüsselanhänger, Baseball-Mützen und mehr.