ToeJam and Earl: Back in the Groove – Release auf 2018 verschoben

Humanature Studios und Adult Swiss Games haben bekanntgegeben, dass der Actiontitel ToeJam and Earl: Back in the Groove nicht mehr, wie geplant, im Herbst 2017 für Nintendo Switch, PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen wird. Vielmehr verschiebt sich der Release auf erst einmal, wie es jetzt heißt, allgemeingültig 2018.

Zur Begründung heißt es, dass das Entwickeln von Spielen eine Wissenschaft für sich ist und manches Mal eben nicht so funktioniert, wie man es geplant hat. Und da man dem eigenen Anspruch gerecht werden möchte, um das bestmögliche ToeJam and Earl-Spiel abzuliefern, hat sich das Team entschlossen die Veröffentlichung von ToeJam and Earl: Back in the Groove ins Jahr 2018 zu schieben.

Auch wenn Fans des funky Duo jetzt leider etwas länger warten müssen, gibt es immerhin eine neuen ToeJam and Earl-Trailer, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

ToeJam and Earl: Back In the Groove Overly Cinematic Trailer | Adult Swim Games