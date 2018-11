Tokyo Ghoul: re Call to Exist – Artwork vom Quinx Squad verÃ¶ffentlicht

Bandai Namco hat kürzlich ein neues Artwork von ihrem kommenden Spiel: Tokyo Ghoul: re Call to Exist veröffentlicht. Das Bild zeigt die Mitglieder des Quinx Squad. Zu sehen sind Tooru Mutsuki, Ginshi Shirazu, Hause Sasaki, Saiko Yonebayashi und Kuki Urie.

Tokyo Ghoul: re Call to Exist soll in Japan bereits im Winter für PlayStation 4 veröffentlicht werden. Ein Release im Westen für PC und PS4 sei auch geplant, so der Publisher, jedoch wurde bislang kein Release-Zeitraum angekündigt.

Nachfolgend findet ihr den zweiten bislang veröffentlichten Teaser-Trailer zu Tokyo Ghoul: re Call to Exist und hier geht es zu den bislang bekannten Details zum Survival-Spiel im Tokyo Ghoul-Universum.

Tokyo Ghoul: re Call to Exist – Zweiter Tease-Trailer