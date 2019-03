Tom Clancy’s The Division 2 – Launch-Trailer stimmt auf baldigen Release ein

Tom Clancy’s The Division 2 von Ubisoft wird kommende Woche, konkret am 15. März 2019, offiziell für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen. Passend dazu gibt es bereits heute den obligatorischen The Divison 2 Launch-Trailer, den wir nachfolgend für euch eingebunden haben.

Im Tom Clancy’s The Division 2 Launch-Trailer werden die Hintergründe der Division-Agenten gezeigt, die zunächst als normale Zivilisten im Untergrund ausgebildet wurden, um im Notfall eingreifen zu können. Und genau dieser Notfall ist eingetreten, da die Agenten Washington D.C. vor einer Krise retten müssen! Der Dollar-Grippevirus breitet sich aus, neue Gegner-Fraktionen die Agenten sind die letzte Verteidigungsinstanz, die das Land vielleicht noch retten kann.

THE DIVISION 2 LAUNCH-TRAILER (OFFIZIELL) | Ubisoft [DE]

Tom Clancy’s The Division 2 wurde unter der Leitung von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios entwickelt. Die umfangreiche Kampagne, die ihr erwarten dürft, soll, wie es heißt, in ein solides Endgame übergehen, um eine „zusammenhänge und sinnvolle Erfahrung für alle Arten von Spielern zu schaffen“.