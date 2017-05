Tom Clancy’s The Division – Gratis-Wochenende angekündigt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass ihr am kommenden Wochenende Tom Clancy’s The Division kostenlos ausprobieren könnt. Das Tom Clancy’s The Division Gratis-Wochenende startet am 4. Mai 2017 und endet am 7. Mai 2017 für PC-Spieler und am 8. Mai 2017 für PS4- und Xbox One-Spieler.

Tom Clancy’s The Division wird in den nachfolgend genannten Zeiträumen voll zugänglich sein:

PC (Uplay) -> 4. Mai 2017, 19.00 Uhr (MEZ) bis 7. Mai 2017, 22.00 Uhr (MEZ)

PS4 -> 4. Mai 2017, 9.00 Uhr (MEZ) bis 8. Mai 2017, 9.00 Uhr (MEZ)

Xbox One -> 4. Mai 2017, 9.00 Uhr (MEZ) bis 8. Mai 2017, 9.00 Uhr (MEZ)

Während der Aktion gibt es in den jeweiligen Stores Rabatte auf die digitalen Versionen von Tom Clancy’s The Division Standard- und Gold-Edition. Euer Spielfortschritt, den ihr am kommenden Gratis-Wochenende erreicht, wird in die Vollversion übernommen, solltet ihr euch für einen Kauf des Actiontitels entscheiden.

Die aktuell verfügbare Tom Clancy’s The Division Demo-Version, in der ihr bis Level 8 oder eine Spielzeit von sechs Stunden erreichen könnt, wird für die Dauer des Gratis-Wochenendes ausgesetzt und danach wieder aktiviert. Wer diese Demo bereits vor dem 4. Mai 2017 heruntergeladen hat, kann während des Gratis-Wochenendes ohne Einschränkungen spielen.

Tom Clancy’s The Division ist seit März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One im Handel oder als digitaler Download in den jeweiligen Stores verfügbar. Auch im sogenannten Tom Clancy’s The Division „Year 2“ wird der Actiontitel von Ubisoft mit ergänzenden kostenlosen Inhalten versorgt werden.