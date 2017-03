Tom Clancy’s The Division – „Jahr 1“-Event-Feier, Geschenke und 2 neue kostenlose Erweiterungen für „Jahr 2“

Tom Clancy’s The Division feiert Geburtstag, sozusagen, denn seit einem Jahre tummelt ihr euch als Agenten in The Divison und versucht den endgültigen Absturz der Gesellschaft zu verhindern. Anlass genug für Ubisoft mit euch das „Jahr 1“ mit Events sowie Geschenken zu begehen und einen Ausblick auf das The Division „Jahr 2“ zu geben.

Die The Division Feierlichkeiten beginnen heute, 9. März 2017. Ihr dürft euch auf Events und In-Game-Belohnungen freuen. Außerdem steht ein neuer ISAC-Auftrag zur Verfügung, der, erfolgreich ausführt, drei Division-Tech und zwei Items kosmetischer Natur ausspuckt. Nachfolgend die von Ubisoft geplanten Tom Clancy’s The Division Events „Jahr 1“:

9. März 2017, 14.00 Uhr bis 11. März 2017, 19.00 Uhr erhaltet ihr die doppelte Belohnung für „High Value Tagets“ (HTVs);

11. März 2017, 19.00 Uhr bis 16. März 2017, 11.00 Uhr bekommt ihr doppelte Belohnungskisten, sobald die Erfahrungsleiste gefüllt ist.

Weiterhin erhaltet ihr, wenn ihr euch in der Zeit vom 9. März 2017 bis spätestens 16. März 2017, 10.00 Uhr in The Divsion einloggt, kostenlos eine besondere Geste für euren Agenten sowie 200 Premium-Credits, die ihr sonst nur mit Echtgeld-Einsatz erstehen könnt.

Tom Clancy’s The Division wird von Ubisoft natürlich auch im „Jahr 2“ mit ergänzenden Inhalten versorgt werden. Während eines Livestreams hat Ubisoft bereits einen ersten Ausblick gegeben, auf was ihr euch einstellen könnt.

Generell ist geplant, dass in 2017 zwei kostenlose Erweiterungen für The Division veröffentlicht werden sollen, die zeitgleich für alle Plattformen zur Verfügung stehen werden. Die erste Erweiterung ist bereits für Sommer 2017 geplant und soll zwei neue Features enthalten: Seasons und Feats, ein Achievement-System sowie das Loadout-Feature, mit dem ihr auch Ausbildungs-Builds speichern und auf Knopfdruck wechseln könnt.

Zu den Season heißt es, dass diese zeitlich begrenzt sein werden und eine im Vorfeld definierte Anzahl von Missionen bieten wird. Dies werde von den Entwicklern mit besonderen Modifikationen und Parametern versehen, die von euch wiederum eine bestimmte Vorgehensweise verlangen. Wie in den Modi Letztes Gefecht und Überleben erhaltet ihr Punkte dafür, wie gut (oder nicht) ihr gewesen seid. Am Ende einer Saison entscheidet eure Ranglistenplatzierung darüber, welche Belohnungen ihr einsacken könnt, bevor es dann mit einer neuen Season mit Missionen und Einstellungen weiter geht.

Das Achievement-System Feats wird ebenfalls als Gratis-DLC den Weg in The Division finden. Verfügbare Feats müsst ihr komplettieren, das heißt beispielsweise eine Kill-Challenge absolvieren, New York erkunden oder anderen Spielern zur Seite stehen. Als Belohnung dafür gibt es Badges (Aufnäher), die ihr auf eurer Uniform anbringen und zur Schau tragen könnt.