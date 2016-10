Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – „The Ghost Unit“ näher vorgestellt

Ubisoft hat zum kommenden Open-World-Taktik-Spiel Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ein weiteres, kommentiertes Video veröffentlicht.

In Ghost Recon: Wildlands sind Spieler Teil der Ghost Unit. Was es mit dieser schnellen Eingreiftruppe auf sich hat und auf sich Spieler einstellen dürfen, verraten Eric Couzian, Creative Director sowie Laurent Fischer, Senior Technical Director und ehemaliges Mitglied der US Special Operations.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands soll ab dem 7. März 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One auch in verschiedenen Sonderauflagen verfügbar sein.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands: The Ghost Unit [US]