Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – „Doktor’s Curse“-Event gestartet

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass das zeitlich begrenzte „Doktor’s Curse“-Event für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 4 gestartet ist. Das im Zuge von Halloween (31.10.2019) initiierte Event liefert einen neuen Modus und eine überarbeitete Frankenstein-Version der Karte Theme Park, in welcher der Doc bösartige und verstörende Experimente durchführt.

Das Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 4 „Doktor’s Curse“-Event endet am 6. November 2019. Bis dahin könnt ihr euch im 5-vs-5 Monsterjäger-Modus beweisen. Spielt für die dunkle Seite oder bekämpft sie – die Entscheidung liegt bei euch.

Als Monsterjäger führt ihr einen von drei einzigartigen Hämmern als Waffe und könnt aus einem von drei Gadgets wählen: Eyenox-Modell (Jackal), Herzschlag-Sensor (Pulse) oder EE-ONE-D (Lion). Auf diese Weise gerüstet, tretet ihr fünf Monstern entgegen: Lesion, Frost, Kapkan, Smoke und Ela. Auch wenn die Monster keine Waffen haben, sie sind in der Lage fallen zu legen und sie besitzen die Fähigkeit sich vorübergehend unsichtbar zu machen. Außerdem können sie schneller laufen, um zu entkommen. Während die Monster versuchen die Spielrunden zu überleben, müssen die Jäger – natürlich – die Monster eliminieren.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – STELLE DICH DOKTOR’S CURSE (Halloween Event) | Ubisoft [DE]

Mit der „Doktor’s Curse“-Collection werden auch neue Skins für fünf Operatoren geboten. Smoke, Kapkan, Frost, Lesion und Ela bekommen jeweils ihren eigenes Set aus vier Gegenständen, sowie Doc und Bandit aus insgesamt 28 Gegenständen. Weiterhin sind auch die klassischen Halloween 2019 Skins für eine begrenzte Zeit wieder mit von der Partie.

Mit dem Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Year 4 „Doktor’s Curse“-Event gibt es auch wieder neue Ubisoft Club Herausforderungen zu erledigen, mit denen ihr die Möglichkeit erhaltet, eines der 28 Packs freizuschalten, in dem 20 Eliminierungen auf der „Doktor’s Curse“-Karte erzielt werden. Ein weiteres Pack erhaltet ihr, wenn ihr es schafft 13 Runden in der „Doktor’s Curse“-Playlist zu gewinnen. Zudem gibt es für alle, die sich im Aktionszeitraum (23.10.-6.11.2019) einloggt, ein kostenloses Pack. Auch können „Doktor’s Curse“-Packs für 300 R6 Credits oder 12.500 Ansehen gekauft werden. Als Year 4-Pass Besitzer erhaltet ihr 10% Rabatt.