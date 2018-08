Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Gratis ein Wochenende lang spielen

Aktuell habt ihr die Möglichkeit Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gratis und je nach Plattform-Vorliebe auf PC via Uplay, Playstation 4- und oder Xbox One-Konsolen zu spielen, wie Ubisoft bekanntgegeben hat.

Ladet euch den entsprechenden Spiel-Client aus den jeweiligen Stores oder über die entsprechende Ubisoft-Webseite herunter und tretet der riesigen, weltweiten Spielergemeinschaft (mehr als 35 Mio. Spieler laut Ubisoft) bei und probiert den erfolgreichen Taktik-Shooter aus. Das Rainbow Six Siege Gratis-Wochenende endet für PC-Spieler am 19. August 2018, für Konsolenspieler (PS4, Xbox One) am 20. August 2018.

Rainbow Six Siege – Der Brecher, der Roamer und der Schild | Ubisoft [DE]

Entscheidet ihr euch nach dem Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gratis-Test-Wochenende dazu das Spiel zu kaufen, werden eure bis dahin erzielten Fortschritte übernommen. Außerdem könnt ihr beim Kauf von Rainbow Six Siege, je nach Version (Standard, Advanced, Gold, Complete) und Plattform bis zu 60% sparen. Der Preisnachlass in Folge des Gratis-Wochenendes gilt nur für Spieler, die das Testwochenende genutzt haben und sich für die Vollversion entscheiden. Die Rabattaktion im Zusammenhang mit dem Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gratis-Wochenende endet am 27. August 2018.