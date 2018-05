Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One am Wochenenden spielen

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, beginnend ab morgen, 17. Mai bis einschließlich 20. bzw 21. Mai 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One kostenlos gespielt werden kann! Die Konsolen-Besitzer unter euch können das Spiel bis zum 21. Mai umsonst testen, während PC-Besitzer bis zum 20. Mai 2018 Zeit bekommen, das Spiel ausgiebig zu spielen.

Falls euch der Taktik-Shooter überzeugt und ihr es euch anschließend zulegen möchtet, könnt ihr euren Fortschritt übernehmen und dort ansetzen, wo ihr aufgehört habt. Zudem erhaltet ihr für kurze Zeit einen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf die Standard-, Advanced-, Gold- und Complete-Edition.

Am kommenden Wochenende möchte Ubisoft auch die neue Season von Rainbow Six: Siege, die den Namen”Para Bellum” trägt, während des “Pro League”-Finales komplett enthüllen. Vor einigen Tagen haben wir bereits darüber berichtet, welche Veränderungen Ubisoft bei der neuen Rainbow Six: Siege Season vornehmen möchte. Wir werden euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten!