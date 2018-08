Tom Clancyâ€™s Rainbow Six: Siege â€“ Season 3: Operation Grim Sky erste Infos inkl. Teaser verÃ¶ffentlicht

Ubisoft hat heute erste Infos zur dritten Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Season Operation Grim Sky bekanntgegeben, die ergänzend von einem, wenn auch sehr kurzen, Teaser-Trailer begleitet werden, den ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

In der Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Season 3: Operation Grim Sky sind unter anderem zwei neue Operatoren enthalten, weiterhin wird mit der Season 3 erstmal eine Map-Überarbeitung, mit der das für Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Entwicklerteam die „Spielerfahrung erweitern und bereichern“ will, beinhalten.

Konkrete geht es um die „Hereford-Basis“-Map, die von einem Trainingscamp der Tom-Clancy-Romane inspiriert wurde. Erstmals tauchte die „Hereford-Basis“-Karte 2015 in der Beta-Version des Shooters auf und soll nun von einer „kompletten Überarbeitung“ profitieren. Demnach werde die „Herford-Basis“-Map eine neue visuelle Identität, ein neues Layout und eine frische Architektur bieten. Ubisoft versichert zudem, dass euch die Karte auf jeden Fall noch vertraut sein werde, auch wenn sie infolge der Überarbeitung zweifelsfrei als neue Map beschrieben werden könne.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Season 3: Operation Grim Sky Teaser

Weitere Details als auch die komplette Enthüllung der Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege Season 3: Operation Grim Sky soll während der größten europäischen Rainbow Six-E-Sport-Veranstaltung, der Six Major Paris, die in der Zeit vom 17.-19. August 2018 stattfinden wird, erfolgen. Die Präsentation der Season 3: Operation Grim Sky sowie alle Wettkämpfe und Matches könnt ihr in der angegebenen Zeit auf dem Rainbow-Six-Twich-Kanal verfolgen.