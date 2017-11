Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Year-3-Pass erscheint im Dezember 2017 und letzte Chance Year-2-Pass zu erstehen

Ubisoft hat offiziell den Year-3-Pass für Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege angekündigt, welcher ab dem 12. Dezember 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One zum Kauf bereitstehen wird.

Der Year-3-Pass ist in vier Seasons unterteilt und wird neue Operatoren, neue Karten und eine überarbeitete bereits bekannte Karte mit neuem Level-Design und Art-Direction bieten. Die beiden Operatoren der ersten Year-3-Season sind Spezialisten in Biogefahrensituationen. Spielbar auch im PvP-Multiplayer werden die ersten beiden Year-3-Pass-Charaktere auch in Outbreak, dem ersten Koop-Event in Rainbow Six: Siege, verfügbar sein.

Das Outbreak-Event wird über vier Wochen gehen und kostenlos für alle Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege-Besitzer sein. Zudem wird es in dieser Zeit möglich sein eine Sammlung exklusiver kosmetischer Inhalte zu erspielen, die allerdings nur während der Dauer des Events zu bekommen sein werden.

Die Operationen Chimäre und Outbreak sollen während des Six Invitational 2018 in Montreal vollständig enthüllt werden. Außerdem sollen „bald“ noch weitere Informationen zum kommenden Rainbow Six: Siege Year-3 folgen.

Weiterhin teilt Ubisoft mit, dass ihr noch eine letzte Chance habt, den Year-2-Pass-Season-Pass zu erstehen. Mit diesem erhaltet ihr die acht Operatoren Mira, Jackal, Ying, Lesion, Ela, Dokkaebi, Vigil und Zofia, als auch eine Reihe exklusiver Anpassungsgegenstände. Dieses Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 11. Dezember 2017, danach sind die Anpassungsgegenstände nicht mehr verfügbar. Die Rainbow Six: Siege Year-2-Pässe könnt ihr in den jeweiligen Stores zum Preis von derzeit 19,99 Euro (PS4 und PC) bzw. 29,99 Euro (Xbox One) erstehen.

Mit Operation White Noise startet zudem die letzte und finale Season des Year-2 von Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, und mit dieser gesellen sich auch neue Operatoren hinzu, die nachfolgend in den Videos etwas näher vorgestellt werden.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – White Noise: Operator Zofia | Ubisoft [DE]

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – White Noise: OperatorDokkaebi | Ubisoft [DE]

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – White Noise: Operator Vigil | Ubisoft [DE]