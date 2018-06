Tom Clancy’s The Division 2 – Infos zur Beta-Registrierung, Acht-Spieler-Raid, Premium-Pass und Gameplay-Trailer

Im Zuge der E3 2018 hat Ubisoft jede Menge neue Infos als auch einige Trailer zum kommenden Open-World Online-Shooter-RPG Tom Clancy’s The Division 2 veröffentlicht. Zudem teilte Ubisoft mit, dass ihr euch ab sofort auf der offiziellen The Division-Game-Webseite für die geplante The Division 2 Beta vormerken lassen könnt.

Sieben Monate, nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt euch The Division 2 in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C., welches originalgetreu nachgebildet wurde. Auch Washington hat das Virus mehr als übel zugesetzt und die Natur, in Form von Stürmen und Überschwemmungen sowie das in Folge auftretende Chaos haben die Stadt radikal verändert. Überflutete Stadtgebiete warten auf euch genauso wie inzwischen verwüstete historische Stätten und Wahrzeichen. Ubisoft verspricht eine dynamische offene Welt mit einer “Vielzahl von Umgebungen und Biomen”, in die ihr eintauchen können werdet.

Tom Clancy’s The Division 2: E3 2018 Cinematic Trailer | Ubisoft [NA]

Die Welt steht also mal wieder am Abgrund, die Menschen erleben die größte Kriese der Geschichte. Und wieder müsst ihr als letzte Hoffnung der Menschheit fungieren und versuchen den endgültigen Zerfall der Gesellschaft zu verhindern. Das heißt für euch in erster Linie, dass ihr die verfeindeten Fraktionen, die um die Vorherrschaft in der Stadt kämpfen, aufzuhalten. Gelingt das nicht, fällt die ganze Nation.

Mehr als zwei Jahre hat das Entwicklerteam euch, der Division-Community zugehört. Man habe, wie Ubisoft mitteilt, von euch gelernt und vor allem eure Wünsche notiert, die mit Tom Clancy’s The Division 2 auch umgesetzt werden sollen. Dazu gehören unter anderem eine, wie es heißt, “inhaltsstarke Kampagne, die organisch in ein verfeinertes Endgame übergeht”, sodass allen Spielertypen eine “herausragende und authentische Spielerfahrung” geboten werden kann. Neue Herausforderungen als auch narrative Wendungen sollen auf euch warten und sobald ihr Stufe 30 erreicht habt, sollt ihr zwischen verschiedenen Spezialisierungen wählen können, wie zum Beispiel Zerstörungsexperte, Scharfschütze oder Überlebensspezialist.

OFFICIAL THE DIVISION 2 : E3 2018 GAMEPLAY WALKTHROUGH (4K)

Die Spezialisierungen sind ein flexibles Charakterfortschritts-System, mit welchem euch eine neue Klasse von Fähigkeiten, Mods, einzigartigen Talenten als auch Werkzeuge sowie neue, individuelle Waffen geboten werden sollen. Auf diese Weise sollt ihr euren Charakter verbessern und eure Ausrüstung nach euren Vorstellungen anpassen können. Weiterhin sollen am ersten Tag eine komplette Reihe von PvP-Erlebnissen, skalierbaren Welträngen und ein völlig neu gestaltetes sowie ausbalanciertes Dark Zone-Erlebnis geboten werden. Obendrauf ist geplant Tom Clancy’s The Division 2 erstmals mit Acht-Spieler-Raids auszustatten, da ihr euch als wahrer Teamplayer beweisen könnt.

#5 Tom Clancy’s The Division 2 – Ubisoft E3 2018 Conference

Ubisoft plant zudem Tom Clancy’s The Division 2 ab Release regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen. Zu den Post-Launch-Inhalten gehören aktuellen Informationen zufolge neue Herausforderungen und “neue Gaming-Innovationen”. Darüberhinaus sollt ihr ein ganzes Jahr lang mit “kostenlosen Story-basierten Missionen, Kartenerweiterungen und neue Spielfunktionen” versorgt werden. Ergänzend ist auch ein optionaler The Division 2 Premium-Pass vorgesehen, mit dem ihr ein Jahr lang exklusive Zusatzinhalte bekommen sollt. Die The Division 2 Premium-Pass-Inhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt genauer vorgestellt.

Neben den von Ubisoft bereits bestätigten The Divison 2 Spiel-Features und Möglichkeiten, hat Ubisofts Creative Director Terry Spier in einem Interview erklärt, dass es zum Verkaufsstart von Tom Clancy’s The Division 2 keinen Battle Royal Modus geben werde. Generell schließe er diese Option nicht aus, aber fürs Erste sein eine entsprechende Spielvariante nicht vorgesehen.

#13 Post show – Tom Clancy’s The Division 2 – Ubisoft E3 2018

Tom Clancy’s The Division 2 wird von Massive Entertainment in Zusammenarbeit mit sieben weiteren Studios aus der ganzen Welt auf Basis der grunderneuerten Version der Snowdrop Engine entwickelt und soll am 15. März 2019 für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.

OFFICIAL THE DIVISION 2 – E3 2018 GAMEPLAY TRAILER (4K)