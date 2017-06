Tomb Raider – Shadow of the Tomb Raider Konzeptentwürfe und Logo geleakt?

Shadow of the Tomb Raider könnte, basierend auf ersten Gerüchten, die schon im November 2016 aufgekommen sind, der nächste Ableger der erfolgreichen Tomb Raider-Serie werden. Heute gesellen sich angebliche erste Konzeptentwürfe und Logos hinzu, die aus dem neuen Tomb Raider-Teil stammen sollen und von der Kreativagentur TakeOffLA erdacht wurden.

Im Moment ist die Webseite, auf der die möglichen Shadow of the Tomb Raider Logos und Konzeptentwürfe zu sehen gewesen sind, nicht erreichbar und es gibt lediglich den Hinweis, dass derzeit Wartungsarbeiten durchgeführt würden.

TakeOff Creative bzw. TakeOffLA hat bereits in der Vergangenheit schon mit Square Enix zusammengearbeitet. Im Falle von einem möglichen Shadow of the Tomb Raider ist es aktuell jedoch der erste offizielle Auftritt – sofern die Bilder, Entwürfe und Logos ihre Richtigkeit haben.

Square Enix hat Shadow of the Tomb Raider bis dato nicht offiziell angekündigt und Meldungen diesbezüglich nicht kommentiert.