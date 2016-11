Tomb Raider – Shadow of the Tomb Raider neuer Teil der Serie?

Shadow of the Tomb Raider könnte unter Umständen der Titel des nächsten Tomb Raider-Spiels sein. Das darf zumindest aufgrund eines Fotos angenommen werden, welches zufällig in einer U-Bahn entstanden ist.

Demnach zeigt das Foto, siehe unten, wie jemand während der U-Bahn-Fahrt an seinem Laptop arbeitet und oben rechts auf dem Bildschirm ist der Name des angeblichen neuen Tomb Raider-Spiels zu erkennen.

In wie weit die Angaben korrekt sind und das neue Tomb Raider-Spiel tatsächlich Shadow of the Tomb Raider heißt, bleibt abzuwarten. Kotaku hat eigenen Angaben zufolge zwischenzeitlich eigene Quellen kontaktiert, um mehr über den möglichen neuen Tomb Raider-Titel zu erfahren. Laut diesen nicht näher genannten Quellen würde das Shadow of the Tomb Raider tatsächlich der neue Tomb Raider-Ableger sein. Entwickelt würde Shadow of the Tomb Raider dieses Mal jedoch nicht von Crystal Dynamics, sondern von Eidos Montreal.

Dem gegenüber steht allerdings weiterhin, dass bisher weder Square Enix, Crystal Dynamics noch Eidos Montreal Meldungen bezüglich Shadow of the Tomb Raider in keiner Weise kommentiert haben.