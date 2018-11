Tormentum â€“ Fortsetzung zum Horror-Adventure in Arbeit

Zum 2015 veröffentlichten Grusel-Adventure Tormentum – Dark Sorrow, welches für PC/Mac sowie iOS- und Android-Geräte verfügbar ist, soll 2019 ein zweiter Teil auf den Markt kommen. Der unlängst erschienene Trailer stimmt euch schon jetzt auf Tormentum II ein.

Der Vorgänger Tormentum – Dark Sarrow begleitete den Spieler in eine unheimliche Traumwelt und umfasste drei (Albtraum-)Welten, die uns mit unterschiedlichen, zum Teil feindlich gesonnenen Kreaturen konfrontierten. Dabei hatten (moralische) Entscheidungen Einfluss auf den Spielausgang. Das nicht weniger surreale Tormentum II geht in eine ähnliche Richtung und will ebenfalls durch seine finstere Atmosphäre punkten.

Wie bereits bei Teil 1 haben sich die Entwickler dabei u.a. von Malereien des Schweizer Künstlers H.R. Giger (1940-2014) inspirieren lassen. Letzterer erhielt 1980 einen Oscar in der Kategorie „Beste visuelle Effekte“ für seine Mitwirkung am futuristischen Hollywood-Thriller Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979).

