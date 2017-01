Toukiden 2 â€“ Release mit Trailer fÃ¼r Europa fÃ¼r MÃ¤rz 2017 angekÃ¼ndigt

Toukiden 2, die Fortsetzung des Dämonen-Jagd-RPG Toukiden, wird im März 2017 europaweit für Playstation 4 und PS Vita erscheinen, wie Koei Tecmo bekanntgegeben hat.

Passend zu dieser Ankündigung gibt es den Toukiden 2 Release-Trailer sowie einige Screenshots, welche die vielseitige Dämonenhand, das Dorf Mahoroba als auch einige der neuen Charaktere, welche euch auf eurer Jagd unterstützen werden, zeigen.

TOUKIDEN 2 – RELEASE DATE TRAILER

Ihr schlüpft in die Haut eines mysteriösen Slayer, der ohne Erinnerungen an seine Vergangenheit im Dorf Mahoroba erwacht. Begleitet werdet ihr von einer Gruppe verschiedener Charaktere, darunter der Professor Hakase, der die Wahrheit der Welt erforschen will oder auch Tokitsugu, ein sogenannter Machina, ein Wesen, in dem eine menschliche Seele wohnt. Zudem stehen die Slayer bestehend aus Gwen, einem Meister des Schwertes und des Schildes sowie der gutherzige und für seine Kraft bekannte Benizuki zur Seite. Last but not least gesellt sich noch der einstige Dieb und Kämpfer an der Kettenpeitsche Homura hinzu.

Es gilt die große und offene Spielwelt, genannt Otherworld, zu erforschen. Dabei stoßt ihr nicht nur auf Monster und geht auf Oni-Jagd, sondern ihr könnt auch auf die hilfreichen Machina zurückgreifen, um beispielsweise Verbesserungen für die eigenen Waffen und Rüstungen zu sammeln. Je mehr davon gesammelt werden, umso mehr als auch seltenere Materialmengen können infolge gefördert werden. Hinzu kommt: Je besser die Ausstattung mit seltenen Rohstoffen, desto mächtiger ist die Ausrüstung, die der Waffenschmied daraus herstellen kann.

Weiterhin werden auch die Tenko-Gefährten wieder mit von der Partie sein, die ihr jederzeit, wenn ihr diese potentiellen Begleiter trefft, retten könnt. Tenkos können adoptiert werden und wenn das emotionale Band zwischen Tenko und dem Slayer stark genug ist, erweisen sich die Tenkos als treue Weggefährten.

Wer Toukiden 2 vorbestellt, erhält die Tenko-Kostüm-Rüstung als digitalen Bonus-Inhalt. Mit dieser Rüstung könnt ihr selbst als Tenko durch die Otherworld streifen. Ergänzend beinhaltet die Toukiden 2 Pre-Order-Version Sanada Masayuki, Sanada Noboyuki, Sarutobi Sasuke und Chiku Rin In Mitama, mit denen die Fähigkeiten der Spielfigur gestärkt werden können.

Toukiden 2 erscheint am 24. März 2017 für Playstation 4 und PS Vita. Weiterhin ist Toukiden 2 für PC via Steam geplant.