Tour de France 2018 – 2 neue Spiele zum beliebten Radrennsport für Ende Juni 2018 angekündigt

Publisher Focus Home Interactive und Entwickler Cyanide Studio haben jüngst gleich zwei Spiele ankündigt, die Radsport-Fans unter euch freuen dürften! Ab dem 28. Juni 2018 soll Tour de France 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht werden und Tour de France 2018: Der offizielle Radsport-Manager für PC – ebenfalls am 28. Juni 2018.

Bei Tour de France 2018 übernehmt ihr die Kontrolle der besten Radrennfahrer der Welt und müsst euch im Kampf um das begehrte Gelbe Trikot beweisen. Neben der besten Renntaktik ist es auch wichtig den Angriff zeitlich perfekt abzupassen und Strecke perfekt auszunutzen, um am Ende als Sieger hervorzugehen. Im Pro-Leader-Modus erhaltet ihr die Möglichkeit euren eigenen Rennfahrer zu erstellen und ihn an die Spitze der Weltrangliste zu befördern. Mit der Erfüllung verschiedener Zielvorgaben und Aufgaben steigt ihr in der Karriere auf und kommt dem Sieg immer näher. Durch das neue “Team Progression System” und “Fitness Peak System” sollen die Aspekte einer Simulation noch weiter vertieft werden.

In Tour de France 2018: Der offizielle Radsport-Manager bekommt ihr eine offizielle Managment-Simulation geboten, bei dem ihr euer Profi-Radsport-Team unterstützt und eure Schützlinge zum Sieg verhelft. In über 200 Rennen und 500 Etappen, die unter anderem die berühmte Strecke “La Vuelta” und natürlich die “Tour de France” bereit hält, habt ihr die komplette Entscheidungsgewalt. So liegt es an euch neue Fahrer und Mitarbeiter anzuwerben, die Rennplanung zu erstellen und auf den Trainingskalender des Team zu achten. Man kann im Enzelspieler oder online in Ligen und Clans mit bis zu 16 Spielern spielen und entscheiden, wer der bessere Radsportmanger ist.

Durch ein erweitertes Vertragssystem, neue Verhandlungen mit Sponsoren, Fahrer-Transfers und Rekrutierungsmechaniken werden die Fähigkeiten der Spieler getestet. Der Pro-Cyclist-Modus bringt sogar eine noch tiefgreifendere Entwicklung der eigenen Fahrer mit neuen Haupt- und Nebenspezialisierungen mit sich. Die verbesserte KI soll mit aggressiveren Fahrern für eine verstärkte Immersion sorgen.

Fans des virtuellen Radsports dürften als auch in diesem Jahr voll auf ihre Kosten kommen.