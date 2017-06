The Town of Light – Launch-Trailer zur Neuversion des Psycho-Thrillers

Zur Neufassung des Psycho-Thrillers The Town of Light ist jetzt der offizielle Trailer an den Start gegangen. Das Video zeigt diverse Szenen aus dem düsteren First-Person-Adventure.

Die Neuversion von The Town of Light bietet gegenüber der für PC bereits Anfang 2016 veröffentlichen Original-Fassung neue Story-Elemente, Gegenstände, Rätsel sowie eine höhere Auflösung. Zudem wurden Sprachausgabe und Musik überarbeitet. Die Neuversion ist nun erstmals auch für Konsolen (PlayStation 4, Xbox One) erhältlich. Besitzer der älteren PC-Ausführung erhalten über Steam ein kostenloses Update. Die Box- und Download-Varianten kosten jeweils rund 20 Euro.

The Town of Light wurde von LKA.it, einem italienischen Indie-Studio, entwickelt. Im Zentrum des Geschehens steht eine 16-Jährige, die schon allerhand durchgemacht hat. Denn sie wurde in eine Psychiatrie eingewiesen und dort zahlreichen Experimenten unterzogen. Scheinbar nicht ganz ohne negative Auswirkungen auf Geist und Seele. Das sehr ernste 3D-Adventure thematisiert den Umgang mit psychisch Kranken in der Zeit der 1930er Jahre.

The Town of Light Launch Trailer PEGI