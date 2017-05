The Town of Light – Verbesserte Neuversion des Psycho-Thrillers erscheint nächsten Monat

Zum im letzten Jahr veröffentlichten Psycho-Thriller The Town of Light soll ab dem 6. Juni 2017 eine verbesserte Fassung für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Neu-Version bietet neben einer aufpolierten Grafik eine überarbeitete (deutsche) Sprachausgabe, zusätzliche Story- bzw. Gameplay-Elemente und wird als Box sowie Download erscheinen.

The Town of Light wurde von LKA.it, einem italienischen Indie-Studio, entwickelt. Im Zentrum des Geschehens steht eine 16-Jährige, die schon allerhand durchgemacht hat. Denn sie wurde in eine Psychiatrie eingewiesen und dort zahlreichen Experimenten unterzogen. Scheinbar nicht ganz ohne negative Auswirkungen auf Geist und Seele.

Wer die ursprüngliche Verkaufsversion des First-Person-Adventures, das den Umgang mit psychisch Kranken in der Zeit der 1930er Jahre thematisiert, bereits für PC (Steam) besitzt, erhält die Verbesserungen als Gratis-Update.

4k Live Action ‘The Town of Light’ Trailer: The Shadow of Memories