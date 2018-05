Trailblazers – Koop-Arcade-Racer feiert Veröffentlichung auf PC und PlayStation 4 mit einem Launch-Trailer

Publisher Rising Star Games gibt heute den offiziellen Startschuss für Trailblazers, das ab sofort für PC und PlayStation 4 spielbar ist. Der Koop-Arcade-Racer wird am 9. Mai 2018 auch offiziell für Xbox One veröffentlicht – eine Veröffentlichung für Nintendo Switch ist für Juni 2018 angedacht. Der Titel soll auf allen Plattformen 29,99 Euro kosten und bis zum 15. Mai 2018 wird ein Rabatt von zehn Prozent gewährt – bei der PlayStation-Variante haben nur Mitglieder von PlayStation Plus Zugriff auf die Rabatt-Aktion.

Features, die euch in Trailblazers erwarten:

Kampagne-Modus: Multiplayer-Thriller und Einzelspieler-Herausforderungen.

Multiplayer-Thriller und Einzelspieler-Herausforderungen. Ein musikalisches Fest: Genießt den retro-futuristischen Soundtrack, welcher perfekt zur visuellen Ästhetik des Spiels passt, akustische Klanglandschaften aus dem offiziell lizenzierten Soundtrack mit Künstlern wie: Skope, Derevolutions oder A. Skillz.

Genießt den retro-futuristischen Soundtrack, welcher perfekt zur visuellen Ästhetik des Spiels passt, akustische Klanglandschaften aus dem offiziell lizenzierten Soundtrack mit Künstlern wie: Skope, Derevolutions oder A. Skillz. Preisgekrönter Artist: Trailblazers -Artwork wurde von dem BAFTA-Gewinner Will Milton entworfen.

-Artwork wurde von dem BAFTA-Gewinner Will Milton entworfen. Malerische Rennstrecken: Ihr rast in Trailblazers durch Bergketten, üppige Wälder und trockene Wüstentäler.

Ihr rast in durch Bergketten, üppige Wälder und trockene Wüstentäler. Unterschiedliche Charaktere: Jeder Fahrer spielt eine wichtige Rolle in der Renngemeinschaft und zusammen entfalten sie die Geschichte der Trailblazers -Welt, wobei jeder eine bestimmte Rolle und einen bestimmten Fahrstil hat.

Jeder Fahrer spielt eine wichtige Rolle in der Renngemeinschaft und zusammen entfalten sie die Geschichte der -Welt, wobei jeder eine bestimmte Rolle und einen bestimmten Fahrstil hat. Futuristische Flotte: Ihr könnt aus einem Ausstellungsraum der schnellsten Rennautos der Galaxie wählen, jedes mit angepassten Statistiken für jeden Spielstil und jeden Rennstreckentyp.

Ihr könnt aus einem Ausstellungsraum der schnellsten Rennautos der Galaxie wählen, jedes mit angepassten Statistiken für jeden Spielstil und jeden Rennstreckentyp. Multiplayer-Action: Ihr könnt die atemberaubende High-Speed-Action mit bis zu sechs Freunden online oder lokal über Splitscreen für bis zu vier lokale Spieler mit zusätzlichen Online- oder CPU-gesteuerten Herausforderern erleben.

Ihr könnt die atemberaubende High-Speed-Action mit bis zu sechs Freunden online oder lokal über Splitscreen für bis zu vier lokale Spieler mit zusätzlichen Online- oder CPU-gesteuerten Herausforderern erleben. Cross-Plattform-Spiel: Plattformübergreifendes spielen ist möglich.

Nachfolgend findet ihr den Launch-Trailer zu Trailblazers!

Trailblazers – Launch-Trailer