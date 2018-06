Transference – Neue Infos und Gameplay-Trailer verfügbar

Transference, zu Deutsch Übertragung, ist ein Begriff der Psychoanalyse und stammt von Sigmund Freud. Transference beschreibt den Vorgang, dass ein Mensch oftmals auch verdrängte Gefühle, Erwartungen, Wünsche, etc. aus Kindertagen unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt. Auch wenn diese Gefühle bevorzugt auf Eltern oder Geschwister bezogen sind, können diese nach Verlassen des Elternhauses durchaus in der Psyche hängen bleiben und dort auch weiter wirken, so die heutige allgemeine Erklärung zu Transference. Was dem ersten Anschein als ein normales Vorgehen scheint, kann, vor allem dann bei nicht angemessenen Gefühlen in neuen sozialen Beziehungen mitunter zu erheblichen Problemen führen.

TRANSFERENCE E3 2018 Trailer | Ubisoft [DE]

Und genau diesem Prinzip bedient sich auch Ubisofts Adventure Transference, welches im Herbst 2018, konkreter Termin: tba, für PC, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen sowie PS VR, Oculus Rift sowie HTC Vive erscheinen soll.

Transfernce versetzt euch in die Gedankenwelt eines verstörten Wissenschaftlers. In der Egoperspektive nehmt ihr an einem Experiment teil, da ihr in der Rolle des wahnsinnigen Wissenschaftlers in eine beschädigte Simulation seiner Familie versetzt werdet. Diese Simulation wird durch die Erinnerungen drei Familienmitglieder gespeist. Ihr werdet zwischen den Familienmitgliedern wechseln und damit deren Perspektiven erleben können. Und eure Aufgabe wird darin bestehen, das Geheimnis zu entschlüsseln, welches mit den Erinnerungsfragmenten verbunden ist und, einmal entschlüsselt, das „große Ganze“ freigeben wird.