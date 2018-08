Trüberbrook – Neuer Trailer zum Point & Click-Adventure erschienen

Zum futuristischen Mystery-Abenteuer Trüberbrook, welches im ersten Quartal 2019 für PC/Mac/Linux, PlayStation 4, Xbox One sowie Switch auf den Markt kommen soll, ist inzwischen ein weiterer Trailer erschienen. Das jüngste Video zeigt diverse Ingame-Szenen.

Das u.a. via Kickstarter finanzierte Point & Click-Adventure führt uns in die ausgehenden 1960er Jahre, genauer gesagt in den deutschen Luftkurort Trüberbrook. Wir erleben die Abenteuer von Tannhauser, einem US-amerikanischen Physiker, der das verträumte Städtchen aufsucht, um dort seine Denkblockade zu überwinden. Doch der als Inspirationsquelle geplante Erholungsaufenthalt mündet schon bald in einen obskuren Science-Fiction-Trip.

Nach bisherigen Angaben soll Trüberbrook eine Gesamtspielzeit von sieben bis neun Stunden umfassen. Eine deutsche Lokalisierung ist geplant.

Interrogation Trailer | Trüberbrook