Trüberbrook – PC-Version zum Point & Click-Adventure fertiggestellt

Die PC-Fassung zum Miniaturkulissen-Adventure Trüberbrook ist fertiggestellt, wir der Entwickler über Twitter mitgeteilt hat. Ein exakter Veröffentlichungs-Termin soll demnächst folgen. Die PC-Version bildet den Auftakt. Zudem werden noch Ausführungen für PlayStation 4 sowie Nintendo Switch erscheinen.

Das u.a. via Kickstarter finanzierte Point & Click-Adventure, welches nach bisherigen Angaben eine Gesamtspielzeit von sieben bis neun Stunden umfassen wird, führt uns in die ausgehenden 1960er Jahre, genauer gesagt in den deutschen Luftkurort Trüberbrook. Wir erleben die Abenteuer von Tannhauser, einem US-amerikanischen Physiker, der das verträumte Städtchen aufsucht, um dort seine Denkblockade zu überwinden. Doch der als Inspirationsquelle geplante Erholungsaufenthalt mündet schon bald in einen obskuren Science-Fiction-Trip.

Die PC-Variante soll als Download (DRM-frei über GOG.com) und Box erhältlich sein. Die Box-Ausführung wird einen 24-seitigen Reiseführer zu Trüberbrook enthalten.