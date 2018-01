TT Isle of Man – Neuer Trailer zum Motorrad-Rennspiel erschienen

Im März 2018 soll TT Isle of Man für PC, Play Station 4 und Xbox One an den Start gehen. Zur Motorrad-Simulation ist jüngst ein neuer Trailer erschienen. Das Video trägt den Titel „The Rush“ und vermittelt virtuellen Rasern einen Eindruck vom temporeichen Geschehen.

TT Isle of Man wird von Kylotonn (FatOut 4) entwickelt und führt uns auf die weltweit längsten Rennstrecken. Das Game entstand unter fachlicher Beratung von John McGuinness, welcher das legendäre Isle of Man-Rennen aus eigener Erfahrung bestens kennt. Denn er hat an diesem härtesten aller Motorradrennen insgesamt 73 Male teilgenommen und es 23mal gewonnen. Auch den Spieler erwarten hohe Herausforderungen. So gilt es, während des Rennens neben technischen Feinheiten auch Dinge wie Bodenbeschaffenheit oder Kurven zu beachten, damit man mit 300 km/h nicht vorschnell in Jenseits rauscht.

TT Isle of Man – The Rush Trailer