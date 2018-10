Tunika â€“ Kommentiertes Gameplay-Demo-Video verÃ¶ffentlicht

Tunika bzw. Tunic, wie es im Englischen heißt, und aktuell von Finji entwickelt wird, stellt sich mit einem neuen, knapp 18-minütigen kommentierten Gameplay-Demo-Video vor, welches wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Der leitende Entwickler Andrew Shouldice und Funji Community-Manager Harris Forster begleiten euch durch das Tunika-Video und stellen euch auf diese Weise das Action-Adventure näher vor. Auf diese Weise erhaltet ihr auch einen weiteren Vorgeschmack darauf, was mit Tunika auf euch warten wird. Zu sehen bekommt ihr unter anderem verschiedene Umgebungen/Welten, Aktionsmöglichkeiten, Gegner und natürlich Kämpfe.

TUNIC – Developer Commentary Gameplay Demo

Tunika bzw. Tunic wurde während der E3 2018 angekündigt. Zunächst war Tunika nur für PC via Steam und MAC geplant, wurde dann aber eben auch für Xbox One in Aussicht gestellt. Tunika für Xbox One soll im Verlauf des kommenden Jahres 2019, konkreter Termin: tba, erscheinen.