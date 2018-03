Turok 2: Seeds of Evil – Launch-Trailer zur Xbox One-Version erschienen

Die Remaster-Fassungen zu den Dino-Shootern Turok und Turok 2 erschienen jüngst auch für Microsofts Xbox One Konsole (Preis im amerikanischen Microsoft Store: 19,99 US-Dollar je Spiel). Zur Neuversion von Turok 2: Seeds of Evil ist nun der dazugehörige Xbox One Launch-Trailer veröffentlicht worden. Das Video zeigt einige Szenen aus dem nach Ansicht vieler Retro-Fans besten Turok-Teil.

Die ursprünglichen Versionen der ersten Turok-Videospiele erschienen schon in den 1990er Jahren. Wir übernehmen die Rolle des zeitreisenden amerikanischen Ureinwohners Turok, der gegen Dinosaurier und andere Kreaturen aus der Vorzeit kämpft. Die für die Entwicklung zuständigen Nightdive Studios haben den überarbeiteten Versionen eine neue Engine spendiert. Verbessert wurde u.a. die Draw Distance. Denn die Originale erfuhren damals häufig Kritik wegen der „Nebel“, die während des Spiels aufgrund der kurzen Sichtweiten entstanden waren. Turok 2: Seeds of Evil enthält zudem einen Multiplayer-Modus, der Level und Waffen aus den zwanzig Jahre alten PC- und Nintendo 64-Fassungen kombiniert.

Für PC sind die Remaster-Fassungen zu Turok sowie Turok 2: Seeds of Evil bereits seit einiger Zeit erhältlich. Valves Distributionsplattform Steam bietet die beiden Teile als Bundle für 29,98 Euro an (Einzelpreis: 19,99 Euro).

Turok 2 Release on Xbox One | Nightdive Studios