Turok 2: Seeds of Evil – Xbox One-Release geplant?

Allem Anschein nach wird das Remake des N64-Klassikers Turok 2: Seeds of Evil schon bald für Xbox One erscheinen, zumindest dann, wenn die offenbar schon bereits durchgeführte Altersverifizierung der PEGI ihre Richtigkeit hat. Ein entsprechender Eintrag, siehe Screenshot, ergeht in der Regel dann, wenn die Prüfung abgeschlossen und die Alterskennzeichnung vergeben wurde.

Bisher ist bekannt, dass der Shooter, aktuell nur für PC verfügbar, von Night Dive Studios veröffentlicht würde. Weiterhin würde Turok 2: Seeds of Evil auch ein paar kleinere Überarbeitungen wie eine Erhöhte Sichtweite, reflektierendes Wasser oder auch verbesserte Lichteffekte vorweisen.

In wie weit die Vermutung zutreffend ist, bleibt fürs Erste noch abzuwarten, denn die Night Dive Studios haben bis dato weder Turok 2: Seeds of Evil für Xbox One angekündigt noch Meldungen bezüglich des PEGI-Eintrags kommentiert.

Turok 2: Seeds of Evil erschien erstmals 1998 für das N64 und der Shooter war einer der ersten Titel, die vom N64 Expansion Pack, welches für zusätzliche 4 MB RAM Arbeitsspeicher gesorgt hatte, Gebrauch machte. Außerdem war Turok 2: Seeds of Evil in Deutschland geschnitten: bei Treffern floss kein Blut, stattdessen gab es eine Art blaue Dunstwolke. Auch wurden menschliche Leichen entfernt und das schon enthaltene, wenn auch noch sehr grob wirkende Ragdoll fiel ebenfalls der Zensur zum Opfer.