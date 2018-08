Twin Mirror – Neues Gameplay soll während gamescom gezeigt werden

Der französische Entwickler Dontnod Entertainment hat auf Twitter bekanntgegeben, dass man während der gamescom 2018 in Köln weiteres Gameplay zum narrativen Adventure Twin Mirror zeigen werde.

Dontnod gibt sich mit der Ankündigung des Gameplays durchaus geheimnisvoll und damit auch ein Stück weit ganz im Sinne des Spiels, denn man werde euch demnach zeigen, was auf der anderen Seite des Spiegels zu sehen ist. Konkret soll das neue Material am 21. August 2018 enthüllt bzw. präsentiert werden.

Der Psycho-Thriller Twin Mirror wurde im Vorfeld der diesjährigen E3 2018 angekündigt und erzählt die Geschichte von Sam, der eines Morgens in einem Hotel in seiner Heimatstadt ohne Erinnerung aufwacht. Sam bleibt nur sein Verstand, um herauszufinden, was passiert ist. Während der nicht nur journalistischen Recherche soll es zu einigen „erschütternden und einflussreichen Entscheidungen“ kommen, die euch jedoch helfen werden euren Platz in der wieder einnehmen zu können. Weitere Infos zur Story als auch zur Entstehung von Twin Mirror könnt ihr auch dem bereits verfügbaren Entwicklertagebuch-Video entnehmen, dass hier anschauen könnt.

Twin Mirror soll 2019, konkreter Release: tba, für PC via Steam, Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.