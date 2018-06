Twin Mirror – Psycho-Thriller für PC, PS4 und Xbox One angekündigt

Twin Mirror heißt das neuste Projekt von Bandai Namco, das heute im Zuge von Sonys Countdown zur E3 2018 mit ersten Trailer und Infos angekündigt wurde. Twin Mirror soll 2019, konkreter Release: tba, für PC via Steam, Playstation 4 und Xbox One-Konsolen erscheinen.

Twin Mirror wird als narratives Adventure beschrieben und vom französischen Entwicklerstudio Dontnod Entertainment, unter anderem bekannt für Life is Strange, realisiert. Erzählt wird die Geschichte von Sam, einem 33-jährigen Enthüllungsjournalisten, der, frisch getrennt, in seine Heimatstadt Basswood in West Virginia zurückkehrt. Eines Morgens jedoch wacht Sam ohne Erinnerungen an seinen Aufenthaltsort in einem Hotelzimmer auf. Ihr beginnt mit Sam der Sache auf den Grund zu gehen und euer Verstand ist eure einzige Waffe.

Twin Mirror | Welcome to Basswood | PC, X1, PS4 – German

Taucht in die Erinnerungen von Sam ein und lenkt die Ermittlungen durch eine Reihe erschütternder und einflussreicher Entscheidungen. Und dieser Weg wird dafür sorgen, dass ihr der Wahrheit und eurem Platz in der Welt ein kleines Stückchen näher kommt.

Eric Hartness, Vizepräsident für Marketing und Digitales bei Bandai Namco (USA) über Twin Mirror – Zitat:

Spieler sind jetzt mehr denn je auf der Suche nach narrativen Adventures, in denen sich die Geschichte nicht nur in eine bestimmte Richtung entwickelt, sondern sie dazu gezwungen sind, schwere, moralische Entscheidungen zu treffen, die das Ergebnis in realer, dramatischer Art und Weise beeinträchtigen.

Un Hervé Hoerdt, Vizepräsident für Marketing und Digitales bei Bandai Namco (Europe) ergänzt – Zitat: