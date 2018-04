Two Point Hospital – Neues Entwicklervideo zur Krankenhaus-Simulation verfügbar

Zu Two Point Hospital, das Ende 2018 für PC erscheinen soll, ist kürzlich ein neues Video veröffentlicht worden. Die Entwickler verraten darin einige Details über die Charakter-Interaktionen.

Menschen und ihre individuellen Charaktereigenschaften sind in Two Point Hospital von großer Bedeutung. Dies gilt vor allem für das Krankenhaus-Personal. Dem Spieler kommt in dem Zusammenhang die Aufgabe zu, all diese Persönlichkeiten im Hinblick auf ihre Stärken, Schwächen und sonstige Eigenarten richtig zu managen, um einen möglichst reibungslosen Arbeitsablauf auf den Stationen zu gewährleisten. Andernfalls geraten die Dinge aus dem Ruder, was mitunter zu äußerst witzigen Situationen führen kann.

Two Point Hospital – Building a Game with Personality! [PEGI]