Ubisoft – E3 2017 Pressekonferenz Livestream-Video

Am gestrigen Abend hat auch der französische Entwickler und Publisher Ubisoft seine E3 2017 Pressekonferenz abgehalten. Für den Fall, dass ihr die Übertragung nicht vollständig oder unter Umständen auch gar nicht gesehen habt, könnt ihr das mit nachfolgendem Video ganz entspannt und zu der Zeit, die für euch passend ist, nachholen.

Das nachfolgende Video der Ubisoft E3 2017 Pressekonferenz enthält auch die ca. einstündige Pre-Show als auch an das Press-Briefing angeschlossen eine ungefähr 30-minütige Assassin’s Creed: Origin Gaming-Session inklusive Gesprächsrunde.

Wollt ihr die Pre-Show nicht schauen, klickt in der Video-Zeitleiste einfach auf 1:06:30 und startet direkt mit der Ubisoft Pressekonferenz, die mit Mario & Rabbids: Kingdom Battle beginnt, gefolgt von Assassin’s Creed: Origins, The Crew 2, Skull & Bones, Starlink: Battle for Atlas, Steep: Road to the Olympics, Far Cry 5 und Beyond Good and Evil 2.

