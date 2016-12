Ubisoft – Kostenlos 7 Spiele beim „Besonderen Wochenende“ downloaden

Ubisoft haut nochmals richtig einen raus und das ist insbesondere für all diejenigen Spieler interessant, die vielleicht das eine oder andere kostenlose Spiel anlässlich des 30. Ubisoft Geburtstags verpasst haben.

Während der gamescom 2016 kündigte Ubisoft an, dass man, um den eigenen runden Geburtstag ordentlich auch mit den Fans zu feiern zu können, monatlich von August bis Dezember 2016 ein Vollspiel aus dem Hause Ubisoft als Download verschenken werde. Die Aktion wurde diesen Monat mit Assassin’s Creed 3 beendet, welches noch bis Anfang Januar 2017 kostenlos für PC als Download bezogen werden kann.

Alternativ kann Assassin’s Creed 3 ergänzend mit Far Cry 3: Blood Dragon, Beyond Good & Evil, The Crew, Rayman Origins, Tom Clancy’s Splinter Cell und Prince of Persia: The Sands of Time bis 18. Dezember 2016 im Zuge des Besonderen Wochenendes als eine Art “hole- in-One”-Packung ebenfalls kostenlos runtergeladen werden. Zuschlagen lohnt sich!