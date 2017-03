Ubisoft â€“ Neues Spiel im Avatar-Universum angekÃ¼ndigt

Ubisoft hat bekanntgegeben, dass man sich für ein neues Spiel mit Lightstorm Entertainment und Fox Interactive zusammengeschlossen hat. Gemeinsam will man ein neues Spiel für PC und Konsolen realisieren, das auf der Fanchise Avatar des Regisseurs, Autos und Produzenten James Cameron basiert und euch auf den schönen aber zugleich auch gefährlichen Mond Pandora entführt.

Für die Entwicklung des neuen Spiels im Avatar-Universum, welches auf Basis der Snowdrop-Engine entstehen wird, wurde Massive Entertainment betraut, die zuletzt an Tom Clancy’s The Divsion gearbeitet haben. Das neue Spiel soll eine Ergänzung den Filmen darstellen und euch außerdem tiefer und weiter in das Avatar-Universum führen. Und James Cameron ist sich sicher, das Massive genau die Richtigen sind, um das Avatar-Spiele-Projekt umzusetzen – Zitat:

Was mich an Massive begeistert, ist die Leidenschaft, die sie in das Projekt stecken und die Kraft ihrer Snowdrop-Engine. Ich glaube das Team von Ubisoft bei Massive Entertainment ist genau der richtige Partner, um die Schönheit und Gefahr Pandoras zum Leben zu erwecken.

Avatar: Zusammenarbeit zwischen Ubisoft, Lightstorm & Fox Interactive