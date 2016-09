Ubisoft – Offenbar Far Cry 4 & Far Cry Primal Doppelpack geplant

Ubisoft plant offenbar einen Far Cry-Doppelpack bestehend aus Far Cry 4 und Far Cry Primal zu veröffentlichen. Dies lässt sich einem Produkteintrag des Versandhändlers Amazon (UK) entnehmen.

Gelistet wird die Far Cry-Spiele-Sammlung für umgerechnet etwa 40 Euro und als Release wird bereits der 14. Oktober 2016 genannt. Der Far Cry 4 & Far Cry Primal Doppelpack soll für Playstation 4 und Xbox erscheinen.

Eine offizielle Ankündigung des Far Cry-Packs seitens Ubisoft steht noch aus und entsprechende Meldungen wurden bis dato nicht kommentiert.