Ubisoft – Release von Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine und Gods & Monsters verschoben

Ubisoft hat während einer Konferenz mit Investoren offenbar den Release von gesamt drei Spielen, die allesamt bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres (31.03.2020) hätten noch erscheinen sollen, verschoben.

Ersten Berichten zu Folge betrifft die Releaseverschiebung Watch Dogs Legion, welches für eine Veröffentlichung am 3. März 2020 für PC, Google Stadia sowie Playstation 4- und Xbox One-Konsolen geplant war. Weiterhin wurden auch der Release von Rainbow Six Quarantine (PC, PS4, Xbox One), das Anfang 2020 hätte erscheinen sollen, als auch Gods & Monsters (PC, PS4, Switch, Stadia, Xbox One), welches am 25. Februar 2020 hätte veröffentlicht werden sollen. Als neuer Releasetermin gilt für alle drei Spiele derzeit allgemein gültig das nächste Geschäftsjahr, sodass folglich ein Datum im Zeitraum zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 2021 pro Spiel neu festgelegt wird.

Gründe für die Releaseverschiebung der drei Spiele soll unter anderem der schlechte Start von Ghost Recon: Breakpoint sein, der sowohl in Sachen Bewertungen als auch Verkaufszahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.

Weiterhin hat Ubisoft offenbar auch eine Korrektur seiner jährlich gesetzten Ziele vornehmen müssen. Es heißt, dass der zunächst zu erwartende Umsatz von 2,1 Mrd. Euro für das noch laufende Geschäftsjahr auf 1,4 Mrd. Euro nach unten korrigiert wurde.