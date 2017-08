Ubisoft – UbiCollectibles SIX Collection angekündigt und vorgestellt

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat mit der SIX Collection ein Set bestehend aus fünf exklusiven Figuren, die von Charakteren der Marke Rainbow Six inspiriert wurden, angekündigt. Das UbiCollectibles SIX Collection Set steht ab sofort im Ubisoft Store zur Vorbestellung bereit und soll ab dem 3. Oktober 2017 verfügbar sein.

UbiCollectibles und Ubiworkshop haben in direkter Zusammenarbeit mit dem Ubisoft Studio in Montreal die nachfolgenden zehn cm großen Figuren kreiert:

Eliza „Ash“ Cohen ist ein angreifender Operator, spezialisiert auf Sprengsätze. Mit ihrem ferngesteuerten Sprengsatz kann sie alles zerstören und ihre Gegner überraschen.

ist ein angreifender Operator, spezialisiert auf Sprengsätze. Mit ihrem ferngesteuerten Sprengsatz kann sie alles zerstören und ihre Gegner überraschen. Monika „IQ“ Weiss ist ebenfalls ein angreifender Operator, spezialisiert im Aufspüren von Elektronik. Sie kann also alle gegnerischen Fallen mit Leichtigkeit umgehen.

ist ebenfalls ein angreifender Operator, spezialisiert im Aufspüren von Elektronik. Sie kann also alle gegnerischen Fallen mit Leichtigkeit umgehen. Gilles „Montagne“ Touré geht immer voraus, um sein Team zu beschützen. Mit seinem erweiterbaren Schild kann er OpFor Geschosse während jedes Belagerungsangriffs stoppen.

geht immer voraus, um sein Team zu beschützen. Mit seinem erweiterbaren Schild kann er OpFor Geschosse während jedes Belagerungsangriffs stoppen. James „Smoke“ Porter ist ein verteidigender Operator mit einer Menge Mut und Entschlossenheit auf dem Schlachtfeld. Er ist in der Produktion von Giftgas und Manipulation spezialisiert.

ist ein verteidigender Operator mit einer Menge Mut und Entschlossenheit auf dem Schlachtfeld. Er ist in der Produktion von Giftgas und Manipulation spezialisiert. Alexandr „Tachanka“ Senaviev ist ebenfalls ein defensiver Operator, spezialisiert in der Manipulation schwerer Waffen. Er benutzt seine Lieblingswaffe, eine RP-46 Degtyaryov Maschinenpistole, um seine Gegner zu vernichten. (Diese Figur wird exklusiv im ubisoft Store verfügbar sein.)

Wer sich für den Kauf von einer oder mehr Figuren aus der SIX Collection entscheidet, erhält zudem einen einzigartigen Code, um exklusive spielinterne Inhalte freizuschalten. Diese Inhalte wiederum sind an den jeweiligen Talismann, der an der Waffe des Operatiors hängt, angelehnt.

Solltet ihr Ende dieses Monats der gamescom in Köln in der Zeit vom 22.-26. August 2017 einen Besuch abstatten, könnt ihr euch die SIX Collection schon einmal in Natura am Ubisoft-Stand in Halle 5.2, Stand C11 anschauen.