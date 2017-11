UFC 3 – EA Sports kündigt neuen Ableger des Kampfsportspiels an

Electronic Arts hat bekanntgegeben, dass im Februar 2018 mit UFC 3 ein neuer Teil der Kampfsportspiel-Reihe für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Passend dazu gibt es auch einen ersten Trailer, ihr euch nachfolgend anschauen könnt.

Außerdem ist bereits für Ende dieses Monats eine Beta-Test-Phase geplant, für die ihr euch jetzt schon auf der offiziellen Webseite registrieren könnt (EA Account wird benötigt). Während der UFC 3 Beta werdet ihr die Spielmodi Quick Fight, Fight Now Cassic, Practice Mode und UFC Ultimate Team ausprobieren können. Als Zeitraum für die UFC 3 Beta wird der 21. November bis 1. Dezember 2017 angegeben.

EA SPORTS UFC 3 | Official Reveal Trailer

Im kommenden UFC 3 wird es im neuen G.O.A.T. (Englisch = Greatest of all Time -> Größter aller Zeiten) Karrieremodus erstmals für Fans und Spieler auf dem Weg zum berühmten MMA-Fighter eine Rolle spielen, welche Entscheidungen, die auch außerhalb des Oktagons getroffen werden. Dazu gehörten Werbe- und Promotion-Maßnahmen, das Gewinnen von Fans, den Hype für den nächsten Kampf auslösen oder auch das Sichern von lukrativen UFC-Verträgen.

Ihr beginnt eure Karriere in der World Fighting Alliance. Je nachdem wie gut (oder nicht) ihr seid, entscheidet darüber, wie schnell ihr aufsteigt. Als neues Talent müsst ihr Dana White beeindrucken, was euch den Weg natürlich um einiges erleichtern kann. Alternativ könnt ihr auch entsprechend Zeit in der WFA zubringen oder auch an The Ultimate Fighter teilnehmen, um eure Fähigkeiten zu verbessern.

Habt ihr es geschafft euch einen UFC-Vertrag zu sichern, müsst ihr darauf aufbauen. In einem solchen Vertrag sind Ziele definiert, die ihr erreichen müsst. Je schneller und besser ihr die Ziele erreicht, umso besser werden eure darauffolgenden Verträge ausfallen. Bessere Verträge bedeuten in der Regel auch immer mehr Geld und dieses könnt ihr dann wiederum in verbessertes Trainings-Equipment stecken, mit dem ihr eure Fertigkeiten ausbauen könnt.

Zehn verschiedene Trainings-Gyms werden zur Verfügung stehen, die jeweils eigene Kampfschwerpunkte, echte UFC-Trainingspartner und einzigartige freischaltbare Techniken und Vorteile haben. Einem solchem Gym treu zu bleiben, kann durchaus gewisse Vorzüge mit sich bringen, aber um auf der Karriereleiter weiter nach oben zu kommen, sollte immer mal wieder ein Wechsel in Betracht gezogen werden.

Für UFC 3 wurde laut EA Sports jeder Punch, jeder Block, jeder Kick und jeder Konter mit Hilfe der Real Player Motion (RPM) erschaffen. Mehr als 5.000 neue, vollständig nachgebildete Animationen sollen eure Bewegungen, Strikes und Kombos so aussehen lassen wie bei den realen UFC-Topstars. Außerdem werden mit RPM die Kamfpstile der Weltklasse-UFC-Kämpfer nachgebildet, sodass ihr authentische Abbilder von beispielsweise Conor McGregor, Georges St-Pierre oder Joanna Jedrzejczyk erwarten dürft.

Auch am Schadenssystem in UFC 3 wird geschraubt. Durch eine neue Risiko-/Belohnungs-Abwägung soll es zu noch mehr Dramatik kommen. Ebenfalls sollen sich die Position des Kämpfers als auch dessen Haltung als auch der Deckungsgrad noch mehr auf jede Strike auswirken, sodass potentiell jeder Punch einen Kampf beenden oder einen vernichtenden Konter ermöglichen kann. Und jedem Kämpfer werden eine Vielzahl an Kombos zur Verfügung stehen.

UFC 3 von EA Sports soll am 2. Februar 2018 für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen erscheinen.