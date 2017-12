Unayowed – Neues Video zum Fantasy-Adventure

Zum Point & Click-Adventure Unayowed ist jüngst ein neues Video veröffentlicht worden. Der aktuelle Trailer vermittelt euch einen näheren Eindruck vom Fantasy-Abenteuer.

Unayowed wird von Wadjet Eye Games produziert. Der auf Indie-Adventures spezialisierte Entwickler und Publisher ist Kennern des Genres bereits in Verbindung mit Games wie Gemini Rue (2011), A Golden Wake (2014) oder Technobabylon (2015) ein Begriff. In Unayowed tritt der Spieler gegen finstere Mächte an, die New York bedrohen.

Der PC-exklusiv-Titel ist in Retrografik gehalten, komplett englischsprachig (keine deutschen Untertitel) und soll im Laufe des nächsten Jahres (2018) auf den Markt kommen.

Unavowed teaser trailer!