Uncharted: The Lost Legacy – Das Ende von Uncharted offenbar noch nicht erreicht

Mit Uncharted: The Lost Legacy erscheint Ende August 2017 die erste Uncharted 4: A Thief’s End Erweiterung, die ergänzend als auch unabhängig von Nathan Drakes letztem Abenteuer gespielt werden kann.

Und der Standalone-DLC Uncharted: The Lost Legacy soll mitnichten das Ende der Uncharted-Reihe darstellen, wie Creative Director und Auto Shaun Escayg von Entwickler Naughty Dog in einem Interview erklärt hat.

Laut Escayg sei die Uncharted-Welt riesig und böte viele Möglichkeiten, nicht zuletzt auch wegen ihrer vielen Charaktere. Somit sei für die Zukunft grundlegend einmal die Chance gegeben, dass weitere Uncharted-Spiele erscheinen könnten.

Als Beispiel nennt Escayg Chloe, die offenbar nicht „erste Wahl“ gewesen ist. Bevor sich das Team für Chloe in Uncharted: The Lost Legacy entschieden hatte, standen auch beispielsweise Sullivan und Cutter zur Wahl, mit denen man etwas machen wollte.

Aber fürs Erste wird nun die Geschichte von Chloe in Uncharted: The Lost Legacy erzählt. Und wer weiß, vielleicht kommen Cutter und Sullivan doch noch in ihrem ganz eigenen Abenteuer zum Zug – ausgeschlossen ist es seitens Naughty Dog jedenfalls nicht.

Uncharted: The Lost Legacy soll am 23. August 2017 exklusiv für Playstation 4 bzw. Playstation 4 Pro erscheinen.