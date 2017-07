Uncharted: The Lost Legacy – Gold-Status erreicht

Die Ankündigung zu Uncharted: The Lost Legacy ist noch gar nicht so lange her. Beim Titel handelt es sich um einen Standalone Ableger der beliebten Uncharted Franchise. Die Geschichte setzt einige Monate nach dem Ende vom vierten Teil an. Statt Nathan Drake wird man die Geschichte von Chloe zu Gesicht bekommen.

Naughty Dog hat heute bekannt gegeben, dass der heiß ersehnte Gold-Status erreicht wurde. Somit ist die Entwicklung an Uncharted: The Lost Legacy offiziell abgeschlossen, wodurch einem pünktlichem Release so gut wie nichts mehr im Wege stehen kann.

Uncharted: The Lost Legacy soll am 23. August 2017 exklusiv für Playstation 4 bzw. Playstation 4 Pro erscheinen.