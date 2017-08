Uncharted: The Lost Legacy – Launch-Trailer stimmt auf Release ein

Naugthy Dog haben zum am morgigen Mittwoch, 23. August 2017 offiziell erscheinenden Action-Adventure Uncharted: The Lost Legacy den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht.

Uncharted: The Lost Legacy ist zeitlich ein knappes Jahr nach den Ereignisse von Uncharted 4: A Thief’s End angesiedelt. Zusammen mit Chloe Frazer und Nadine Ross, sozusagen fürs Erste Freundinnen wider Willen, müsst ihr Ganeshas Stoßzahn, ein wertvolles Artefakt, in Südindien aufspüren.

UNCHARTED: The Lost Legacy – Launch Trailer | PS4

Der PS4-exklusive Titel Uncharted: The Lost Legacy ist ein sogenannter Stand-Alone-DLC, der unabhängig vom Hauptspiel Uncharted 4 gespielt werden kann.

Mit bestem Dank an Sony für die Muster-Bereitstellung haben wir uns inzwischen auf die Suche nach dem sagenumwobenen Objekt gemacht und werden euch schon bald nicht nur unsere Eindrücke schildern können, sondern auch einen Uncharted: The Lost Legacy Trophäen Leitfaden anbieten, um euch die Suche nach Ganeshas Stoßzahn zu erleichtern. Bei den vielen Sammelobjekten, die es in Uncharted: The Lost Legacy zu finden gibt, können wir euch jetzt schon mit den zwei nachfolgenden Sammelobjekte Guides weiterhelfen: